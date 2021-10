https://fr.sputniknews.com/20211021/trump-lance-son-reseau-social-truth-social-1052253151.html

Trump lance son réseau social, Truth Social

Trump lance son réseau social, Truth Social

L'ancien président américain Donald Trump va lancer son réseau social, Truth Social, qui, selon ses dires, "tiendra tête aux Big Tech" comme Twitter ou... 21.10.2021, Sputnik France

"Nous vivons dans un monde où les taliban bénéficient d'une forte présence sur Twitter, mais où votre président américain préféré a été réduit au silence. C'est inacceptable", a déclaré Donald Trump dans un communiqué.Truth Social sera créé via une nouvelle société issue de la fusion du Trump Media and Technology Group et d'une société d'acquisition à vocation spécifique, était-il annoncé dans un communiqué commun publié par les deux compagnies.Un représentant de Donald Trump préférant conserver l'anonymat a confirmé le contenu du communiqué de TMTG. La porte-parole de l'ancien président, Liz Harrington, a tweeté une copie du communiqué.Truth Social devrait procéder à un lancement pour des invités en novembre, suivi d'un déploiement national au cours du premier trimestre 2022.

Robert Mag trump pourra nous expliquer comment il a fait pour assassiner le Général Souleimani en Irak... ou comment il a explosé la centaine de mercenaires russes en Syrie... cool !!!! 1

