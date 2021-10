https://fr.sputniknews.com/20211022/casablanca-lancement-de-la-premiere-edition-du-projet-vision-qui-compte-1052282326.html

Lancement de la première édition du projet "Vision qui compte" au Maroc

Lancement de la première édition du projet "Vision qui compte" au Maroc

22.10.2021

2021-10-22T18:35+0200

2021-10-22T18:35+0200

2021-10-22T19:17+0200

La première édition du projet "Vision qui compte", une initiative solidaire et sociétale qui donne accès à des lunettes et à des soins ophtalmologiques aux enfants de l'association "Alanwar Almochrika pour la protection de l’orphelin" de la région de Casablanca, a été lancée ce vendredi 22 octobre à Casablanca.À cette occasion, le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Casablanca et Sud, Yassine El Maguiri, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette initiative s’inscrivait dans le cadre de la politique solidaire de l’ordre qui conçoit et appuie des actions sociales au profit de catégories défavorisées de la société.Ce projet, initié en partenariat avec la clinique de l’Oeil-Californie et l’association des opticiens, bénéficiera dans un premier temps à 150 enfants, soulignant que d’autres actions similaires suivraient dans la même idée. Saluant la contribution de la clinique d’ophtalmologie et de l’association des opticiens, M.Maguiri a précisé que cette opération permettrait de prévenir la cécité et les déficiences visuelles chez les enfants.Pour sa part, le responsable de la cellule animation au sein de l’association, Youssef Abou al-Yassamine, a salué l’organisation de ce type d’initiatives qui vont bénéficier aux orphelins et permettront à ceux qui ont en besoin d’avoir des lunettes et de soigner leurs problèmes d'yeux.D’autre part, Benotmane Fatim Ezzohra, ophtalmologue au sein de la clinique partenaire, a mis l’accent sur l’importance de ce genre d’actions qui permettent d’aider des personnes dans le besoin, soulignant que la clinique de l’Oeil avait mobilisé tout son équipe médicale pour mener à bien cette initiative sociale. Les enfants, a-t-elle rappelé, bénéficieront d’un dépistage et d'un examen de la vue réalisés par des ophtalmologues, outre la fourniture gratuite de lunettes de vue.Selon l’OMS, près de 285 millions de personnes présentent une déficience visuelle. L’impact sur les enfants est particulièrement fort, touchant l’apprentissage, la scolarité et le développement personnel.

