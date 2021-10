https://fr.sputniknews.com/20211022/la-tournee-du-concours-stenine-a-commence-en-republique-democratique-du-congo-1052287572.html

La tournée du concours Stenine a commencé en République démocratique du Congo

La tournée du concours Stenine a commencé en République démocratique du Congo

La tournée internationale de l'exposition des vainqueurs du concours de jeunes photojournalistes organisé en hommage à Andreï Stenine a commencé dans la... 22.10.2021, Sputnik France

2021-10-22T22:04+0200

2021-10-22T22:04+0200

2021-10-22T23:58+0200

andreï stenine

concours

photojournalisme

république démocratique du congo (rdc)

concours international de photojournalisme andreï stenine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1052287547_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_44ed2ac88344f0f47e27e4467dd05904.jpg

L'exposition des œuvres choisies des vainqueurs de 2021 se déroule au musée national jusqu'au 28 octobre, l'entrée pour visiter l'exposition est gratuite. A partir du 29 octobre, l'exposition sera déplacée à l'Université libre de Kinshasa. L'Ambassade de Russie en RDC est un partenaire du concours.L'exposition de Kinshasa inclut une trentaine de photos de jeunes photojournalistes de Russie, d'Allemagne, du Royaume-Uni, du Canada, du Mexique et d'autres pays. Les thèmes des œuvres exposées créent un fil visuel d'événements qui ont fait la une des éditions mondiales au cours de 18 derniers mois. Il s'agit notamment des protestations de mai à Minneapolis, des catastrophes naturelles telles que les chutes de glaciers de l'Himalaya, de la pandémie de Covid-19 qui a déjà emporté des millions de vies à travers le monde.En inaugurant l'exposition, l'ambassadeur de Russie en RDC Alexeï Sentebov a déclaré: "Ce n'est pas la première année que l'exposition des œuvres des lauréats du Concours international de photojournalisme Stenine se déroule au cœur du continent africain, en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui une double responsabilité - la capitale de la RDC n'ouvre pas seulement l'exposition des meilleurs cadres du concours de 2021, elle donne le départ à leur tournée mondiale. Cette mission particulière est assumée par le Musée national du Congo, qui passera le relais dans une semaine à l'Université libre de Kinshasa."Et d'ajouter que le concours Stenine, en présentant les œuvres complètement différentes des photographes du monde entier, reflète à part entière la notion "internationale". "Le concours relaye l'idée d'une approche multivectorielle de la Fédération de Russie de la coopération avec les partenaires extérieurs, de notre ouverture au monde, de la disposition à le voir sous toutes ses formes et manifestations", a souligné Alexeï Sentebov.Dans son allocution vidéo adressée aux participants et aux visiteurs de la cérémonie d'inauguration, la superviseure du concours Stenine, Oksana Oleinik, responsable du service des projets visuels de l'agence de presse Rossiya Segodnya, a déclaré: "En 2021, notre concours a réuni plus de 4.500 œuvres de 70 pays. L'un de ses principaux objectifs consiste à soutenir les jeunes photojournalistes au début de leur carrière, d'apporter une possibilité de dialogue aussi bien avec les meilleurs experts de la photo au sein du jury du concours qu'avec les spectateurs du monde entier. Et depuis le début du concours en 2014, nous citons ces noms chaque année avec joie et fierté. Je peux affirmer que nos vainqueurs sont des professionnels de haut niveau, qui maîtrisent à la perfection la technique de la photo et qui ont une réflexion audacieuse et peu banale."Oksana Oleinik a également remercié l'Ambassade de Russie en RDC pour son aide dans l'organisation de l'exposition: "Je suis convaincue qu'ensemble nous avons réussi à soutenir les jeunes talents débutants du photojournalisme contemporain, ainsi qu'à rapprocher davantage nos pays."Professeur Henry Bundjoko Banyata, Directeur du Musée: "Comme vous le constaterez, la géographie et diversité des genres des oeuvres sont assez étonnantes. Chaque photo n´est pas seulement une image, mais c´est toute une histoire. On peut rester debout et regarder longtemps, rester en silence, penser, ressentir des sentiments exceptionnels. Aujourd´huil, il y a beaucoup d´etudiants qui sont venus á l´exposition. Nous aimerions que ceux qui veulent lier leur destin professional á la photographie et au journalism sachent que l´honneteté et le courage sont les principals qualités d´un journaliste. Ce sont les qualités que possédait le grand photographie Andrei Stenine. "La tournée d'exposition du concours Stenine 2021 prévoit de visiter également d'autres pays dès que les restrictions de Covid-19 seront levées.La réception des œuvres pour le concours de 2022 commencera traditionnellement le 22 décembre, le jour anniversaire d'Andreï Stenine, dont le concours porte le nom. Les candidatures peuvent être déposées en russe , en anglais, et en chinois sur le site du concours.A propos du concoursLe Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par l'agence de presse Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe des affaires de l'UNESCO, se fixe pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes - des personnes talentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté, qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.Les partenaires médiatiques généraux du concours sont: la chaîne nationale panrusse Rossia-Kultura, la chaîne Moskva 24, le site d'information Vesti.ru.Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et radio Sputnik, la chaîne et le site RT , l'agence de presse Askanews , le groupe médiatique Independent Media, l'agence de presse Telam, l'agence de presse ANA , Shanghai United Media Group (SUMG), le site du journal China Daily, le site The Paper, le réseau médiatique Al Mayadeen , l'agence de presse Prensa Latina, le site DBW.Avec le statut de partenaires médiatiques sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie, le site d'information YOung JOurnalists, le site Russian Photo , le site Photo-study.ru, l'école Académie de la photographie, le magazine Fotoargenta , le Club de la photographie de New Delhi, le magazine LF Magazine, le site All About Photo, le magazine de photographie EYE, le magazine Artdoc, le site IPhoto Channel, la plateforme internationale-partenaire-festival PhotON.

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andreï stenine, concours, photojournalisme, république démocratique du congo (rdc), concours international de photojournalisme andreï stenine, фото