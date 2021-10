https://fr.sputniknews.com/20211022/le-president-sud-coreen-au-vatican-pour-discuter-paix-et-pandemie-1052274767.html

Le président sud-coréen au Vatican pour discuter paix et pandémie

Le président sud-coréen au Vatican pour discuter paix et pandémie

Le président sud-coréen Moon Jae-in se rendra, le 29 octobre au Vatican, pour discuter avec le pape François de la paix dans la péninsule coréenne et des... 22.10.2021, Sputnik France

2021-10-22T14:39+0200

2021-10-22T14:39+0200

2021-10-22T14:39+0200

faits divers

corée du sud

moon jae-in

vatican

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103191/82/1031918208_0:106:1920:1186_1920x0_80_0_0_d5682b230c5d9671d153d3bb3b270746.jpg

Cette réunion aura lieu alors que Moon doit se rendre à Rome pour assister au sommet des dirigeants du G20 avant de se rendre à Glasgow pour participer au sommet mondial de la COP26 sur le changement climatique, selon la porte-parole de la présidence, Park Kyung-mee.Il s'agira de la deuxième rencontre de Moon avec le pape François depuis octobre 2018, a indiqué Mme Park.Moon et le pape François devraient discuter de la paix dans la péninsule coréenne et des problèmes mondiaux en suspens, tels que la pandémie, la pauvreté et le changement climatique, a expliqué la même responsable.Le pape a appelé à la paix sur la péninsule et a exprimé sa volonté de se rendre en Corée du Nord.Moon a transmis une invitation verbale du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un au pape lors d'une rencontre en 2018 et le Souverain pontife avait déclaré à l'époque qu'il était prêt à visiter le Nord si Pyongyang lui envoyait une invitation officielle.Aucun autre progrès n'a toutefois été réalisé dans un contexte de blocage des pourparlers entre la Corée du Nord et les États-Unis.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, moon jae-in, vatican