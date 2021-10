https://fr.sputniknews.com/20211022/xinjiang-a-lonu-des-dizaines-de-pays-maintiennent-la-pression-sur-pekin-1052273271.html

Xinjiang: à l'Onu, des dizaines de pays maintiennent la pression sur Pékin

Des dizaines de pays, dont la France, ont maintenu jeudi à l'Onu la pression sur la Chine à propos d'accusations de violations des droits de l'homme contre les... 22.10.2021, Sputnik France

Ce type de confrontation à propos du Xinjiang est devenu courant aux Nations unies entre la Chine et la plupart des pays occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis, à la fois durant l'Assemblée générale, à New York, et au Conseil des droits de l'homme, à Genève.Dans un communiqué conjoint, lu en partie par l'ambassadeur français à l'Onu, Nicolas de Rivière, 43 pays ont exprimé leur préoccupation à l'égard des informations croissantes faisant état de "violations des droits de l'homme répandues et systémiques".Pékin nie tout abus contre les Ouïghours et les autres minorités musulmanes du Xinjiang.

