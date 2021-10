https://fr.sputniknews.com/20211024/zemmour-ce-nest-pas-de-gaulle-cest-a-peine-sa-rature-tacle-estrosi-1052300347.html

"Zemmour ce n'est pas De Gaulle, c'est à peine sa rature", tacle Estrosi

"Zemmour ce n'est pas De Gaulle, c'est à peine sa rature", tacle Estrosi

"Lorsque j'entends Éric Zemmour se réclamer (de De Gaulle) et affirmer qu'il reconstruit le RPR, je ne ris plus. C'est l'indignation qui me submerge", écrit... 24.10.2021, Sputnik France

2021-10-24T11:56+0200

2021-10-24T11:56+0200

2021-10-24T11:56+0200

présidentielle 2022

france

christian estrosi

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1052259197_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_0d976cc8495112b91c7c4109abfd718a.jpg

Le maire (ex-LR) de Nice Christian Estrosi appelle la droite, dans une tribune au Journal du dimanche, à "combattre de toutes ses forces" le polémiste. Selon lui, Éric "Zemmour ce n'est pas De Gaulle, c'est à peine sa rature".Face à l'émergence médiatique de "cette version de l'extrême droite corrigée des variations saisonnières", Christian Estrosi estime que "c'eut été à la droite, dont il entend siphonner les électeurs, de mener la riposte".Mais "elle a hélas déserté ce combat", regrette-t-il.Pour l'instant pas candidat à la présidentielle, mais donné par les sondages au coude-à-coude avec Marine Le Pen pour disputer le second tour, "Éric Zemmour prétend que Pétain a sauvé les juifs de France. Honte à lui", poursuit Chistian Estrosi."Éric Zemmour plaide pour la confusion des droites et certains, au sein de mon ancienne famille politique, pactisent avec cette folie. Il n'y a pas de continuum entre la droite républicaine et l'extrême droite, il y a une irréversible différence de nature", affirme le fondateur du mouvement "La France audacieuse"."Gaullistes, il ne nous faut pas simplement affirmer que nous n'avons rien à voir avec lui, ni avec ses anathèmes, c'est trop peu", juge celui qui a quitté Les Républicains en mai dernier. "Il faut les combattre de toutes nos forces, au nom du passé, au nom de l'avenir".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

france, christian estrosi, eric zemmour