Un orphelinat à Kaboul

© REUTERS / Jorge Silv

Ce sont les personnes les plus vulnérables –les orphelins, oubliés par les services sociaux dans la situation actuelle de chaos général– qui se trouvent le plus touchées par la crise afghane. Récemment, il a été signalé que huit orphelins du 13e quartier de Kaboul sont morts de faim. Le plus âgé avait environ huit ans et le plus jeune un an et demi. Leurs parents étaient morts et ils n’avaient pas de parents proches. Les enfants ont été enterrés par un mollah et des habitants du quartier.

Sur la photo: des filles de l’orphelinat de Kaboul rentrant à l'orphelinat après l’école.

