Chine: ouverture d'une enquête sur la diffusion des prix de l'énergie

Chine: ouverture d'une enquête sur la diffusion des prix de l'énergie

Le contrat à terme sur le charbon le plus actif sur le marché des matières premières de Zhengzhou a perdu jusqu'à plus de 8% en séance et fini en baisse de 7%. Après quatre séances de baisse d'affilée, il est tombé 34% en dessous de son record de mardi dernier, mais reste en hausse de plus de 150% depuis le début de l'année.La Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), principale autorité de planification économique du pays, a expliqué qu'elle allait enquêter sur des plaintes de particuliers accusant des fournisseurs d'information sur le marché de l'énergie d'avoir utilisé de faux prix, publié des informations relevant du "ouï-dire" ainsi que des données "fabriquées" et d'avoir "manipulé des indices de prix".Les fournisseurs de données concernés, au nombre de plusieurs dizaines en Chine, s'exposent à des suspensions de publication ou à l'inscription sur une liste noire.Parallèlement, la CNDR a appelé les entreprises du secteur du charbon à se plier "strictement" à leurs obligations contractuelles et à renforcer la supervision des conditions de financement des contrats à moyen et long terme.La Commission affiche depuis plusieurs semaines sa volonté de ramener les prix du charbon dans "une fourchette raisonnable" et de lutter contre les "bénéfices excessifs" de certaines sociétés du secteur.Les autorités financières ont demandé la semaine dernière aux opérateurs de marché de relever leurs commissions, de réduire les volumes de transactions autorisées et de freiner la spéculation.

