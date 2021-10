https://fr.sputniknews.com/20211025/dix-ambassadeurs-personae-non-gratae-erdogan-annonce-la-fin-de-la-crise-1052321030.html

Dix ambassadeurs personae non gratae: Erdogan annonce la fin de la crise

Recep Tayyip Erdogan a annoncé que la crise diplomatique relative à l'expulsion annoncée des ambassadeurs de 10 pays en Turquie avait été réglée. 25.10.2021, Sputnik France

La crise diplomatique relative à la proclamation de 10 ambassadeurs personae non gratae à Ankara a été réglée après que les ambassades concernées ont fait des déclarations sur la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Turquie, a annoncé ce lundi 25 octobre le Président turc Recep Tayyip Erdogan.L'ambassade des États-Unis et d'autres missions diplomatiques à Ankara ont exprimé ce lundi 25 octobre leur attachement à la politique de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays conformément à la Convention de Vienne.Crise diplomatique en TurquieLe 23 octobre, Recep Tayyip Erdogan a annoncé avoir ordonné à son ministère des Affaires étrangères de déclarer personae non gratae les ambassadeurs de 10 pays.Les chefs des ambassades de France, du Canada, d’Allemagne, des États-Unis, de Finlande, des Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande, du Danemark, de Norvège et de Suède avaient précédemment appelé à la libération immédiate d’Osman Kavala. Cet homme d'affaires est emprisonné depuis 2017 est accusé par la justice turque d'avoir financé des manifestations en Turquie en 2013 et d'être impliqué dans la tentative de coup d'État de juillet 2016.Peu après l'annonce faite par M.Erdogan, les États-Unis, l’Allemagne, la Suède, la Norvège, le Danemark et les Pays-Bas ont indiqué n’avoir reçu aucune notification officielle. Le ministère turc des Affaires étrangères n'a fait aucune déclaration.

