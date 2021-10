https://fr.sputniknews.com/20211025/equateur-au-moins-trois-morts-dans-une-avalanche-sur-un-volcan-enneige-1052312319.html

Équateur: au moins trois morts dans une avalanche sur un volcan enneigé

Au moins trois personnes ont trouvé la mort et trois autres portées disparues dans une avalanche sur un volcan enneigé d'Équateur, le Chimborazo, dans le... 25.10.2021, Sputnik France

Le Chimborazo est un volcan enneigé d'Équateur culminant à 6.263 mètres d'altitude, à environ 180 kilomètres au sud de Quito. C'est le sommet le plus haut des Andes équatoriennes et l'un des plus hauts du monde.À ses pieds se trouvent les villes de Riobamba et Ambato, les capitales des provinces de Chimborazo et Tungurahua.Le massif, où le ski n'est pas pratiqué, attire les alpinistes nationaux et étrangers.Le ministère équatorien de l'Environnement a ordonné la fermeture temporaire de la réserve naturelle de Chimborazo, qui est visitée en permanence par les touristes.En 2003, la carcasse d'un avion équatorien qui s'était écrasé en 1976 avec 59 personnes à bord avait été retrouvée au pied du volcan.En 2015, les restes de trois alpinistes, probablement des étrangers, qui avaient disparu 20 à 30 ans plus tôt, ont également été retrouvés à une altitude de 5.600 mètres.En 1994, une avalanche sur le Chimborazo avait fait 10 morts, dont six Français et un Suisse.

