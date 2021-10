https://fr.sputniknews.com/20211025/france-rte-juge-la-neutralite-carbone-en-2050-possible-a-un-cout-maitrisable-1052310445.html

France: RTE juge la neutralité carbone en 2050 possible à un coût "maîtrisable"

France: RTE juge la neutralité carbone en 2050 possible à un coût "maîtrisable"

La France pourra atteindre l'objectif de la neutralité carbone en 2050, avec "un coût maîtrisable" mais "il y a urgence à se mobiliser", estime lundi le... 25.10.2021, Sputnik France

2021-10-25T11:12+0200

2021-10-25T11:12+0200

2021-10-25T11:12+0200

france

énergies renouvelables

neutralité carbone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1052189467_0:105:1921:1185_1920x0_80_0_0_0b8165e58d0748c5a25de68dc90a4521.jpg

Les auteurs du rapport préconisent par ailleurs, dans une logique de maximisation de la production bas-carbone à hauteur 2030, de développer les énergies renouvelables matures le plus rapidement possible et de prolonger les réacteurs nucléaires existants.Ce document, intitulé "Futurs énergétiques 2050", étudie les différents scénarios de mix électrique possibles pour que la France atteigne la neutralité carbone en 2050 et ses conclusions devraient guider le gouvernement, en particulier pour la construction ou non de futures centrales nucléaires.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

énergies renouvelables, neutralité carbone