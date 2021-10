https://fr.sputniknews.com/20211025/la-france-pas-informee-dune-eventuelle-expulsion-a-venir-de-son-ambassadeur-en-turquie-1052314909.html

La France pas informée d'une éventuelle expulsion à venir de son ambassadeur en Turquie

La France n'a reçu aucune information officielle de la part des autorités turques concernant l'éventuelle expulsion à venir de son ambassadeur en Turquie, a... 25.10.2021, Sputnik France

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi son intention de faire expulser dix ambassadeurs, dont le représentant de la France, qui avaient appelé dans le courant de la semaine à la libération immédiate de l'homme d'affaires Osman Kavala.Lundi, l'ambassade des Etats-Unis a diffusé sur Twitter un message soulignant qu'elle respectait l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et "le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures" d'un Etat. Le message a également été diffusé par les ambassades du Canada, des Pays-Bas et de Nouvelle-Zélande et partagé au moins par celles de la Norvège et de la Finlande.

