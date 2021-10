https://fr.sputniknews.com/20211025/lema-entame-lexamen-dun-medicament-antiviral-developpe-par-le-laboratoire-americain-merck-1052317070.html

L'EMA entame l'examen d'un médicament antiviral développé par le laboratoire américain Merck

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé, lundi, avoir lancé la procédure d'examen d'un médicament antiviral contre le coronavirus, développé par le... 25.10.2021, Sputnik France

La décision du CHMP d'entamer l'examen de ce médicament est basée sur des résultats préliminaires d'études de laboratoire (données non cliniques) et cliniques, précise l'Agence.Ces études, souligne l'EMA, ont montré que l'antiviral développé par Merck peut réduire la capacité du SARS-CoV-2 (le virus qui cause le Covid-19) à se multiplier dans le corps, empêchant ainsi l'hospitalisation ou le décès chez les patients atteints de cette maladie.L'Agence évaluera la conformité du molnupiravir avec les normes européennes habituelles en matière d'efficacité, de sécurité et de qualité, relève-t-elle.L'EMA ajoute qu'elle communiquera ultérieurement lorsqu'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le médicament aura été soumise par Merck.Selon un essai clinique mené par le laboratoire américain, le molnupiravir réduit par deux les risques d'hospitalisation et de décès lorsqu'il est administré dans les quelques jours suivants un test Covid positif. Ce médicament agit en diminuant la capacité du virus à se répliquer, freinant ainsi la maladie.

Maghreb Arabe Presse

