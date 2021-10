https://fr.sputniknews.com/20211025/les-pays-developpes-pourront-debloquer-100-milliards-pour-le-climat-dici-2023-1052318824.html

Les pays développés pourront débloquer $100 milliards pour le climat d'ici 2023

Les pays développés pensent pouvoir allouer 100 milliards de dollars (85,93 milliards d'euros) aux pays pauvres pour lutter contre le réchauffement climatique... 25.10.2021, Sputnik France

2021-10-25T17:15+0200

Le plan de lutte contre le réchauffement climatique, préparé par le Canada et l'Allemagne avant le sommet des Nations Unies sur le climat (COP26) en Écosse, indique que les pays développés doivent accentuer leurs efforts et déplore que les plans de financement privé n'aient pas répondu aux attentes.Le financement des politiques climatiques est au cœur des préoccupations du sommet, qui vise à obtenir des engagements plus ambitieux de la part des pays pour limiter le réchauffement de la planète. Toutefois, l'incapacité à atteindre l'objectif des 100 milliards de dollars d'ici 2020, un objectif fixé en 2009, pourrait miner la confiance et anéantir les efforts déployés pour fixer de nouveaux objectifs en faveur de l'aide climatique.Les auteurs de ce programme de 12 pages estiment que les pays développés sont en mesure de fournir les efforts nécessaires pour réunir les 100 milliards de dollars en 2022 et sont convaincus que l'objectif sera atteint en 2023.Les associations environnementales jugent cette somme insuffisante. Les nations africaines pensent que le financement devrait être plus que décuplé pour atteindre 1.300 milliards de dollars par an d'ici 2030, a déclaré ce mois-ci à Reuters un négociateur africain spécialiste du climat.Le sommet COP26 commence le 31 octobre et dure environ deux semaines. Il se tient dans la ville écossaise de Glasgow.

2021

