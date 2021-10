https://fr.sputniknews.com/20211025/lrem-cree-une-cellule-pour-capitaliser-sur-les-faux-pas-des-adversaires-de-macron-1052319970.html

LREM crée une cellule pour capitaliser sur les faux pas des adversaires de Macron

LREM crée une cellule pour capitaliser sur les faux pas des adversaires de Macron

La majorité a mis en place un groupe chargé de traquer les bourdes des potentiels adversaires de Macron en 2022. Éric Zemmour est notamment dans leur viseur. 25.10.2021, Sputnik France

La majorité présidentielle se met en ordre de marche à l’approche des échéances électorales. La garde rapprochée de Macron veut désormais scruter les faux pas des futurs candidats en 2022, rapportent RTL et France Inter. LREM a même créé une cellule de riposte à cet effet.Ce groupe de travail devra éplucher les propositions des différents compétiteurs, pour en déceler les faiblesses. Il sera dirigé par le député Sacha Houlié. La cellule misera sur le numérique, pour démonter les arguments adverses dans des vidéos chocs et des montages rapides.L’idée n’est pas nouvelle, puisque Nicolas Sarkozy l’avait déjà mise à l’épreuve en 2012, en créant une équipe pour recenser les erreurs des cadres du PS, rappelle Le Figaro. Brice Hortefeux en supervisait alors les travaux, pour le résultat que l’on sait.Zemmour dans le viseurParmi les potentiels adversaires de Macron, cette cellule de riposte semble porter une attention toute particulière à Éric Zemmour. Le polémiste, féru de chiffres et de références historiques, semble être une cible de choix pour ces décodeurs politiques.Il faut dire que l’ex-éditorialiste de CNews semble faire figure d’épouvantail pour le clan Macron. Sa montée en puissance dans les sondages inquiète l’entourage présidentiel, et la perspective d’un débat entre les deux hommes ne semble enchanter personne.Côté médias, des équipes de fact-checking se sont déjà penchées sur diverses déclarations d’Éric Zemmour. Lors de son débat avec Jean-Luc Mélenchon, BFM TV avait notamment créé la polémique en reprochant à l’éditorialiste de s’être trompé dans le montant des fraudes sociales. Par la suite, la chaîne d’information s’était elle-même vu reprocher des incohérences dans ce même fact-checking.

