150 interpellations lors d'une opération internationale contre le commerce illégal sur le dark web

L'agence européenne de police criminelle Europol a annoncé, mardi, l'arrestation de 150 personnes dans le cadre d'une opération internationale contre le... 26.10.2021, Sputnik France

Intitulée DarkHunTOR, cette opération était coordonnée avec Eurojust, l'agence européenne pour la coopération judiciaire, précise Europol.L'opération a permis également la saisie de 26,7 millions d'euros en numéraire et monnaies électroniques, ainsi que de la drogue et 45 armes à feu, ajoute la même source.Elle fait suite au démantèlement en janvier sous la conduite de la police allemande de DarkMarket, l'une des principales places de marché sur le cyber-marché noir.Lors de cette opération internationale, une série d'actions "séparées mais complémentaires" ont été menées en Australie, en Bulgarie, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis, précise l'agence européenne de police criminelle.Plusieurs des personnes interpellées "constituaient des cibles d'importance" pour Europol, selon l'agence.

