Le groupe Echos-Le Parisien négocie l’acquisition de WanSquare

Le groupe Les Echos-Le Parisien négocie la prise de participation majoritaire dans WanSquare, société éditrice du site éponyme et de la Lettre de l'Expansion... 26.10.2021, Sputnik France

"Des discussions ont été entamées avec ses fondateurs, Yves de Kerdrel, et Dominique Leblanc", créateur de WanSquare, précisent-ils dans deux communiqués séparés relayés par les médias de l’hexagone.Ces négociations sont prévues pour aboutir d'ici au 31 décembre, a précisé WanSquare.WanSquare serait intégré au pôle Finance, constitué d'Investir, de Boursier.com et de Capital Finance, tout en restant une marque indépendante, relèvent les médias français.Cette acquisition s'inscrirait, d’après la presse, dans le cadre de la stratégie du Groupe visant à développer des contenus exclusifs et à forte valeur ajoutée autour de modèles centrés sur l'abonnement numérique.

