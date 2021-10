https://fr.sputniknews.com/20211026/sahara-le-koweit-reaffirme-son-appui-a-lintegrite-territoriale-du-maroc-1052325938.html

Sahara: Le Koweït réaffirme son appui à l'intégrité territoriale du Maroc

Le Koweït a réaffirmé, lundi, devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’Onu, son appui à l’intégrité territoriale du Maroc. 26.10.2021, Sputnik France

Dans son intervention, le représentant du Koweït a réitéré le soutien de son pays à l’initiative d’autonomie d’autant plus qu’elle représente "un choix constructif" visant à parvenir à une solution acceptable par toutes les parties au conflit autour du Sahara marocain, en insistant sur la nécessité de respecter l’unité territoriale et la souveraineté du Royaume.Il a également indiqué que le Koweït appuie les efforts de l’ONU ayant permis la tenue de deux tables-rondes en 2018 et 2019 qui ont connu la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du polisario.Le représentant koweïtien a, dans ce cadre, mis en avant l’esprit “positif” lors de ces réunions visant à trouver une solution politique acceptée par toutes les parties concernées par la question du Sahara marocain.Par la même occasion, il a fait part du soutien de son pays à la résolution 2468 du Conseil de sécurité qui met l’accent sur la nécessité d’avancer vers une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis à la question du Sahara.L’intervenant a, en outre, indiqué que son pays insiste sur l’importance de préserver la "formule consensuelle" de la résolution qui sera présentée à la 4è commission au sujet de la question du Sahara marocain.Il a aussi mis en exergue la position des pays du Golf vis-à-vis de la question du Sahara, exprimée lors de leur dernier sommet tenu au début de l’année en cours, en émettant le souhait de voir se concrétiser une solution “dans les plus brefs délais” pour que la paix et la stabilité règnent dans la région.

maroc, koweït, sahara, conflit au sahara occidental