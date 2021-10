https://fr.sputniknews.com/20211027/douze-millions-denfants-ont-peur-daller-a-lecole-au-nigeria-1052350806.html

Douze millions d'enfants "ont peur d'aller à l'école" au Nigeria

Plus de 12 millions d'enfants "traumatisés" sont effrayés à l'idée d'aller à l'école au Nigeria où des gangs criminels kidnappent des élèves contre le... 27.10.2021, Sputnik France

Les attaques contre les écoles "ont augmenté en nombre et se sont étendues à toute la partie nord du pays", a précisé mardi M.Buhari lors d'une conférence internationale sur la sécurité des écoles à Abuja.En conséquence, "plus de 12 millions d'enfants sont actuellement traumatisés et ont peur d'aller à l'école, en particulier les filles", a poursuivi le Président nigérian.La plupart des élèves enlevés sont relâchés par leurs ravisseurs après négociations, mais "même quand ils sont libérés, le trauma reste longtemps dans leur esprit", a-t-il insisté, assurant faire de la sécurité des écoles "une priorité" de son gouvernement.Des groupes lourdement armés ainsi que des terroristes sévissent depuis des années dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, attaquant et pillant des villages et procédant à des enlèvements contre rançons, notamment dans les établissements scolaires.

