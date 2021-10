https://fr.sputniknews.com/20211027/la-mobilisation-des-voisins-dun-retraite-squatte-pour-la-3e-fois-fait-reagir-le-prefet---videos-1052349808.html

La mobilisation des voisins d’un retraité squatté pour la 3e fois fait réagir le préfet - vidéos

La mobilisation des voisins d’un retraité squatté pour la 3e fois fait réagir le préfet - vidéos

Une quinzaine de squatteurs occupent la maison d’un octogénaire à Toulouse. La préfecture a entamé une procédure d’expulsion via le nouvel amendement de la loi... 27.10.2021, Sputnik France

2021-10-27T16:51+0200

2021-10-27T16:51+0200

2021-10-27T17:15+0200

france

toulouse

logement

loi

immobilier

maison

squat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104205/17/1042051787_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_af4c76504a4ed9fca2ef0268e5bd48d7.jpg

La préfecture de Haute-Garonne a déclenché la procédure d’expulsion des squatteurs qui occupent la maison d’un octogénaire à Toulouse. Cela peut "conduire si nécessaire à l’évacuation des lieux, par décision administrative telle que prévue par la loi", a fait savoir le 26 octobre la préfecture dans un communiqué.Les squatteurs, environ une quinzaine de personnes d’"ultra-gauche", se sont introduits dans la maison inoccupée le 19 octobre, selon Marie-Ange Dematis, fille du propriétaire, invitée sur LCI ce 27 octobre. Ils ont changé les serrures, ont affiché leurs noms sur la boîte aux lettres. "Ce lieu est notre domicile ainsi que notre résidence principale", proclame le texte, accroché sur le portail.Ironie du sort, c’est la troisième fois en deux ans que cette maison, située dans un quartier populaire de Toulouse, est squattée.Nouveau dispositif de la loi AsapLes logements squattés ne datent pas d’hier. Pourtant depuis décembre 2020, date d’adoption d’un amendement à la loi Asap (Accélération et simplification de l’action publique), il n’est plus nécessaire de passer par la justice pour pouvoir régler la situation.Ainsi, grâce à ce dispositif, la situation concernant la maison de l’octogénaire doit se résoudre "dans les heures et dans les jours qui viennent", a expliqué le député LREM Guillaume Kasbarian sur BFM TV ce 27 octobre. Le préfet de Haute-Garonne a déjà recouru à cette procédure deux fois, et en quelques jours le propriétaire a pu récupérer son bien immobilier, a-t-il argué. Dans les premiers six mois après la promulgation de l'amendement, 95 décisions dans ce sens ont été rendues par les préfets sur tout le territoire français.

toulouse

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

toulouse, logement, loi, immobilier, maison, squat