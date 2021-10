https://fr.sputniknews.com/20211027/le-pen-est-une-femme-politique-de-gauche-juge-zemmour-1052351327.html

Le Pen est une femme politique de gauche, juge Zemmour

Le Pen est une femme politique de gauche, juge Zemmour

Tout en montant dans les sondages, il tacle de plus en plus la candidate RN à la présidentielle. Pour une énième fois, Éric Zemmour a tancé Marine Le Pen, lui... 27.10.2021, Sputnik France

2021-10-27T17:19+0200

2021-10-27T17:19+0200

2021-10-27T17:19+0200

france

sondage

marine le pen

jean-luc mélenchon

droite

rassemblement national (rn)

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1045859050_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_bf03e2c0a12c574e5842b123918cd525.jpg

La passe d’armes entre le polémiste et la candidate du Rassemblement national, au coude-à-coude dans les sondages, se poursuit. Éric Zemmour, qui n’a toujours pas officialisé sa candidature à la présidentielle, a reproché cette fois à Marine Le Pen d’être proche des idées de gauche et féministes ou encore de "parler comme Marlène Schiappa".Lors de sa visite à Biarritz pour la tournée de promotion de son livre, le polémiste a déclaré la "plaindre de parler comme Marlène Schiappa, de parler comme la gauche, de parler comme les féministes".Selon le dernier sondage de Harris Interactive, 67% de Français sont inquiets par l'idée d'un "grand remplacement", aussi bien chez les électeurs de droite que ceux de LREM ou encore même du PS. C'est un sujet qui surgit dans le débat politique depuis le début de la précampagne de Zemmour, qui a réagi à ce sondage sur Twitter.Le polémiste a continué sa comparaison, en liant la cheffe du RN àMontebourg, Schiappa et Mélenchon."Elle parle comme la gauche, elle parle comme M. Montebourg, elle parle comme Mme Schiappa, elle parle comme M. Mélenchon, elle essaye de m'agripper sur ma prétendue misogynie. Stupide réflexion, stupide analyse, stupide angle d'attaque, ses électeurs ne seront pas dupes", a-t-il poursuivi contre celle qui lui avait précédemment reproché d’avoir une "vision de la femme qui réduit leurs capacités et leurs pouvoirs".Marine Le Pen a taclé dimanche sur LCI les "vieilles mesures libérales" d’Éric Zemmour, qui tient, selon elle, des "propos brutaux et excessifs".L’intéressé avait répondu au Grand Jury de RTL, Le Figaro et LCI que "Marine Le Pen avait enfermé ses électeurs, qui sont pour la plupart des électeurs des classes populaires -ouvriers, chômeurs, employés-, dans un ghetto politique" et que "le vote pour Marine Le Pen ne sert à rien puisqu'elle ne peut pas gagner la présidentielle, puisqu'elle n'a pas l'alliance avec une partie de la bourgeoisie".Un sondage donne Le Pen en troisième positionD'après un sondage de Harris Interactive pour Challenges publié ce 27 octobre, Macron se qualifierait pour le second tour de l'élection présidentielle (23 à 25%) face à Zemmour (17 à 18%), quels que soient les scénarios. Marine Le Pen arriverait troisième (16%).Xavier Bertrand reste en tête parmi les candidats LR avec 14% contre 10% pour Valérie Pécresse et 8% pour Michel Barnier. Enfin, à gauche, Jean-Luc Mélenchon est devant tous les candidats avec 10%. Yannick Jadot se situe entre 8 et 9% et Anne Hidalgo entre 5 et 6%.Emmanuel Macron gagnerait le second tour dans tous les scénarios: 58/42% contre Zemmour, 55/45% contre Le Pen, 54/46% contre Bertrand, 58/42% contre Valérie Pécresse, et 62/38% contre Jean-Luc Mélenchon.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

sondage, marine le pen, jean-luc mélenchon, droite, rassemblement national (rn), eric zemmour