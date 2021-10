"Le système d’éducation américain a été largement doublé aujourd’hui par la Chine et la Russie"

"Je pense qu’ils ont été doublés largement, comme tout l’Occident aujourd’hui, par la Chine et la Russie. On sait que dans le domaine de l’électromagnétique les Russes étaient en avance. Les Russes sont globalement très en avance sur l’Occident dans le domaine des matériaux. Et là on vient de voir, avec l’hypersonique, un autre domaine qui inclut aussi des matériaux –quand on est à 5.000 degrés, il faut quand même avoir des matériaux qui tiennent bien.""