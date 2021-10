Les Maldives accueillent plus de 100.000 arrivées touristiques en octobre

https://fr.sputniknews.com/20211027/les-maldives-accueillent-plus-de-100000-arrivees-touristiques-en-octobre-1052342744.html

Plus de 100.000 touristes étrangers ont visité les Maldives au mois d'octobre, a annoncé mardi le ministère maldivien du Tourisme. 27.10.2021, Sputnik France

Un total de 102.434 touristes ont visité les Maldives du 1er au 24 octobre, soit une augmentation de 599% par rapport à la même période de 2020 et une baisse de 2% par rapport à 2019, a fait savoir la même source.L'Etat insulaire a enregistré un total de 973.269 arrivées touristiques depuis janvier dernier, soit une moyenne quotidienne de 4.454.Selon la Maldives Marketing and Public Relations Corporation (MMPRC), le pays franchira cette année la barre d'un million d'arrivées de touristes d'ici fin octobre.L'Inde et la Russie ont été les principales sources d'arrivées de touristes à destination des Maldives, représentant respectivement 23 % et 19 % suivis par la France, le Kazakhstan, l'Espagne, l'Ukraine, le Royaume-Uni et les États-Unis.Les frontières du pays avaient été entièrement fermées pendant trois mois en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 avant leur réouverture en juillet 2020.Aux Maldives, il n'y a pas d’exigence de mise en quarantaine pour les touristes qui sont tenus seulement de montrer un test PCR négatif valide à l’arrivée.L'économie maldivienne est largement dépendante du tourisme, qui représente environ 25 % du PIB lors d'une année normale.

