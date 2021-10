https://fr.sputniknews.com/20211027/mission-antipirate-dun-destroyer-russe-un-navire-cargo-libere-dans-le-golfe-de-guinee-1052351171.html

Mission antipirate d'un destroyer russe: un navire-cargo libéré dans le golfe de Guinée

Un bâtiment de guerre russe a empêché des pirates de détourner un porte-conteneurs dans le golfe de Guinée, a informé le ministère russe de la Défense.Le 25 octobre vers 13 heures, les militaires russes ont reçu "un signal de détresse du porte-conteneurs Lucia battant pavillon du Panama et naviguant de la République du Togo à la République du Cameroun".Ayant décollé du destroyer russe, un hélicoptère Kamov Ka-27PS s’est rapidement rendu "dans la zone de l’incident".Alors qu’un groupe d’individus armés était à bord du navire-cargo, son équipage s’est caché dans la salle des machines.Un peu plus tard, un groupe antiterroriste russe a débarqué sur le Lucia pour libérer l’équipage et effectuer une inspection du porte-conteneurs.Long périple du Vice-amiral KoulakovUn groupe de la flotte russe du Nord, composé du destroyer Vice-amiral Koulakov, un navire de ravitaillement et un remorqueur, est entré dans le golfe de Guinée début octobre.Selon la Défense russe, la mission principale de cette flottille dans la zone est d’assurer la sécurité de la navigation civile et de lutter contre la piraterie.Parti de Severodvinsk, la base principale de la flotte du Nord, le Vice-amiral Koulakov a débuté son long trajet le 28 juin dernier.En juillet, ce navire de guerre a participé à une parade de la Marine à Saint-Pétersbourg et à des exercices de la flotte du Nord dans l’Atlantique.Le 18 août dernier, le destroyer a franchi le détroit de Gibraltar pour entrer en Méditerranée, où il a rejoint un groupe permanent de la Marine russe pour effectuer également une série d’exercices navals.Depuis le début de son trajet, le Vice-amiral Koulakov a accosté dans des ports de cinq États et parcouru plus de 20.000 milles marines.

