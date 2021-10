https://fr.sputniknews.com/20211028/la-presidente-de-taiwan-confirme-la-presence-de-soldats-americains-1052357738.html

La présidente de Taïwan confirme la présence de soldats américains

La présidente de Taïwan confirme la présence de soldats américains

Un nombre restreint de forces américaines se trouve à Taïwan pour s'entraîner avec les soldats taïwanais, a déclaré la présidente Tsai Ing-wen lors d'une... 28.10.2021, Sputnik France

"Nous coopérons avec les Etats-Unis afin d'accroître nos capacités de défense", a dit la présidente taïwanaise. Interrogée sur le nombre de militaires américains déployés à Taïwan, elle s'est contentée de dire qu'ils n'étaient "pas aussi nombreux que les gens le pensaient".Cette annonce intervient alors que la Chine, qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces, intensifie ses pressions politiques et militaires pour affirmer sa souveraineté sur l'île.Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Chiu Kuo-cheng a déclaré que les interactions entre les armées américaines et taïwanaises étaient "assez nombreuses et assez fréquentes".Il a néanmoins souligné que la présidente n'avait pas dit si les forces américaines étaient basées à Taïwan de façon permanente.

