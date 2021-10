https://fr.sputniknews.com/20211028/le-chomage-lun-des-plus-grand-defis-en-afrique-du-sud-1052368005.html

Le chômage, l'un des plus grand défis en Afrique du Sud

Le chômage, l'un des plus grand défis en Afrique du Sud

28.10.2021

Il précise que plus des deux tiers, soit 63 % des Sud-Africains, ont déclaré qu'ils se sont retrouvés sans revenu au moins une fois au cours de l'année précédente, dont 25 % ont affirmé qu’ils étaient confrontés à cette situation plusieurs fois durant cette période.Le chômage en Afrique du Sud a atteint un nouveau record de 34,4% au deuxième trimestre 2021, selon les derniers chiffres publiés par l’Agence sud-africaine des statistiques (Stats SA).Les mêmes données ont montré que les jeunes sont encore plus durement touchés, avec 64% âgés de 18 à 24 ans et 42,9% âgés de 25 à 35 ans étant actuellement au chômage.Afro-baromètre a souligné également que le manque d'emplois continuait de prendre le pas sur d’autres problèmes majeurs éprouvés par l'Afrique du Sud comme la criminalité, le logement, l'éducation et la corruption.Par ailleurs, poursuit la même source, beaucoup de citoyens ont également connu des pénuries fréquentes de nourriture (14 %), d'eau potable (19 %), de soins médicaux (13 %) et de combustible pour utilisation ménager (17 %).Sur la base de ces pénuries signalées, près de la moitié (47 %) des Sud-Africains vivent en pauvreté soit élevée (14 %) ou modérée (33 %), signale l’enquête.

