"Lors du retrait d’Afghanistan, les néoconservateurs américains étaient renfloués par la gauche"

Si historiquement les néoconservateurs ont toujours été du côté de la droite américaine, aujourd’hui on assiste à un revirement idéologique. Analyse de John... 28.10.2021, Sputnik France

Le sentiment antiguerre a changé de côté. "Avant, on pensait vraiment, comme à l’époque du Vietnam d’ailleurs, que l’on avait le devoir de refaire des sociétés entières à l’image des États-Unis", observe John MacArthur, président de Harper’s Magazine. Mais la politique non interventionniste de Donald Trump a prouvé que cette idéologie n’était pas l’apanage de la droite américaine et le retrait d’Afghanistan a achevé de conforter cette idée.

