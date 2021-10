https://fr.sputniknews.com/20211028/lue-annonce-une-aide-humanitaire-aux-rohingyas-deplaces-au-bangladesh-et-au-myanmar-1052363483.html

L'UE annonce une aide humanitaire aux Rohingyas déplacés au Bangladesh et au Myanmar

L'Union européenne (UE) a annoncé, jeudi, une aide humanitaire de 12 millions d'euros en faveur des Rohingyas déplacés au Bangladesh et au Myanmar. 28.10.2021, Sputnik France

Cette annonce a été faite par le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, en marge d'une visite de trois jours au Bangladesh qui lui a permis de "voir la situation sur le terrain dans le contexte de l'aggravation de la crise humanitaire touchant la population rohingya", indique un communiqué de la Commission européenne.En 2021, l'UE a octroyé 8,15 millions d'euros d'aide humanitaire et de fonds de préparation aux catastrophes au Bangladesh, selon la Commission européenne.Depuis 2017, l'UE a alloué plus de 283 millions d'euros dans le contexte de la crise des Rohingyas au Bangladesh, au Myanmar et dans la région, rappelle-t-on.

Maghreb Arabe Presse

