Pêche: Londres promet une réponse "appropriée" aux "menaces" françaises

2021-10-28T12:03+0200

Un porte-parole du gouvernement a indiqué que l'ultimatum français visant à perturber le commerce et à entraver l'approvisionnement en énergie donnera lieu à une "une réponse appropriée et calibrée".Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, avait annoncé mercredi que si aucun progrès n'était fait d'ici début novembre, Paris avait décidé de "l'interdiction de débarquement de produits de la mer" britanniques en France et de la mise en place à partir de mardi de "contrôles douaniers et sanitaires systématiques sur les produits (britanniques) débarqués".Il a aussi évoqué une riposte graduelle, avec une possible "deuxième série de mesures", "avec notamment des mesures énergétiques qui ont trait à la fourniture d'électricité pour les îles anglo-normandes".L'accord post-Brexit entre Bruxelles et Londres prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Dans les zones de pêche encore disputées, Londres et Jersey ont accordé plus de 210 licences définitives, alors que Paris en réclame encore 244.

