Covid-19: Kiev introduit le pass sanitaire pour accéder aux transports et commerces

2021-10-29T07:48+0200

"Nous introduisons ces restrictions sévères" pour "préserver la vie et la santé des gens", a déclaré lors d'un point presse le maire de Kiev, Vitali Klitschko.La même obligation sera imposée pour emprunter les transports en commun, notamment le métro de la ville. Son respect sera contrôlé de façon aléatoire par des "groupes spéciaux" de policiers, a averti M. Klitschko.Les jardins d'enfants ne fonctionneront que si tous leurs employés sont vaccinés, tandis que les établissements du secondaire devront repasser aux cours à distance, a précisé le maire.La ville dispose de plus de 6.000 lits pour les malades de coronavirus, mais 63% sont déjà occupés et "dans certains hôpitaux, ce chiffre atteint 99 à 100%", a-t-il souligné.Un certificat de vaccination anti-covid ou un test PCR négatif sera obligatoire pour entrer dans les restaurants, les centres commerciaux, les salles de sport, les cinémas, les hôtels et certaines structures gouvernementales.L'Ukraine, une ex-république soviétique d'une quarantaine millions d'habitants au système de santé publique très délabré, a annoncé jeudi un nouveau record de contaminations avec 26.071 nouvelles infections recensées ces dernières 24 heures.

