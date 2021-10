https://fr.sputniknews.com/20211030/covid-le-royaume-uni-fait-don-de-20-millions-de-vaccins-supplementaires-au-dispositif-covax-1052396811.html

Covid: le Royaume-Uni fait don de 20 millions de vaccins supplémentaires au dispositif Covax

Covid: le Royaume-Uni fait don de 20 millions de vaccins supplémentaires au dispositif Covax

Dix millions de vaccins Oxford-AstraZeneca supplémentaires ont été envoyés par le Royaume-Uni au dispositif international Covax, alors que 10 millions de plus... 30.10.2021, Sputnik France

2021-10-30T16:08+0200

2021-10-30T16:08+0200

2021-10-30T16:08+0200

royaume-uni

vaccin

covax

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104347/04/1043470440_0:126:3073:1854_1920x0_80_0_0_7b704c081cecbd44cd9ccb5a777ee10b.jpg

Grâce à ces dons, 30,6 millions de doses de vaccins Oxford-AZ auront été administrées aux personnes dans le besoin en 2021, précise un communiqué du bureau du chef du gouvernement.En 2022, le Royaume-Uni donnera au moins 20 millions de doses supplémentaires du même vaccin. "Ce qui signifie que nous aurons honoré la moitié de notre engagement envers les pays dans le besoin", ajoute-ton de même source.Le Royaume-Uni fera également don au dispositif de la totalité des 20 millions de doses Janssen commandées par le gouvernement, puisqu'il compte couvrir les besoins nationaux pour le programme de rappel par les vaccins ARNm et Oxford-Astra Zeneca.Le fait de fournir ces détails le plus tôt possible aidera le mécanisme Covax à allouer et à planifier la livraison des doses plus efficacement, garantissant ainsi que les vaccins parviennent à ceux qui en ont le plus besoin, selon le communiqué.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, vaccin, covax