Huawei prend part à une conférence sur le Cloud

Huawei prend part à une conférence sur le Cloud

L’objectif de cette conférence était d’engager le débat sur l’ampleur et l’importance de la mise en place du Cloud pour les entreprises marocaines, indique... 30.10.2021, Sputnik France

Le Groupe Huawei vient d'annoncer sa participation à une conférence organisée, récemment, par l’Association des Utilisateurs des Systèmes D’information au Maroc (AUSIM) et Inwi sur le thème "Assurer l’agilité et la résilience par le Cloud".L’objectif de cette conférence était d’engager le débat sur l’ampleur et l’importance de la mise en place du Cloud pour les entreprises marocaines, indique Huawei dans un communiqué.Cité par le communiqué, Mounir Soussi, Vice-Président Cloud & AI Africa chez Huawei, a relevé, dans son intervention, l'importance de réaliser une bonne gouvernance des données dite "souveraineté numérique" pour le développement du tissu économique marocain.M. Soussi a expliqué, également, que le Royaume dispose du potentiel nécessaire pour jouer le rôle d’un Cloud souverain national et régional. Et d'estimer que "les contraintes liées à la mise en place du Cloud seront résolues grâce au développement d’un écosystème de partenariats souverains locaux".Le Vice-Président Cloud & AI Africa chez Huawei a aussi souligné que grâce, notamment, à son partenariat avec Inwi, Huawei offre aux entreprises marocaines des solutions Cloud innovantes qui leur permettent de réussir leur transformation digitale.Et d’ajouter dans ce sens que "le Groupe Huawei offre une gamme complète de services Cloud ou des solutions de stockage à distance accessibles par internet".Animée par M. Amine Harrari, Directeur de la Transformation Digitale à OCP Solutions, la conférence a connu la participation de panélistes de renom dans le secteur, notamment M. Mohamed Saad, Président de l’AUSIM et Directeur Général-Adjoint chargé du Pôle Ressources à la Bourse de Casablanca, M. Ouassim El Arroussi, Directeur de Développement de Inwi, Mme Salima Amira, Directrice Générale de Microsoft Maroc et M. Fahd Meski, Directeur Technique Maroc et Adjoint pour la région France à Webhelp.Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects.

