Les enlèvements se multiplieraient en Afrique du Sud

Les enlèvements se multiplieraient en Afrique du Sud

2021-10-30

2021-10-30T20:45+0200

2021-10-30T21:00+0200

"Tout le monde devrait être beaucoup plus vigilant, non seulement sur les routes mais aussi en partant et en arrivant à la maison et au travail", a déclaré Herman Bosman, responsable des incidents d'enlèvement chez le cabinet de conseil TSU International.Les statistiques officielles sur la criminalité en Afrique du Sud en 2019/2020 montrent que la province de Gauteng, qui englobe Johannesburg et Pretoria, est la plus affectée par ce phénomène (930 signalements), suivie du KwaZulu-Natal et du Cap occidental.Selon M.Bosman, les raisons des enlèvements peuvent varier, mais les facteurs les plus courants sont le vol qualifié, la traite d'êtres humains, la vendetta criminelle, les infractions sexuelles et la justice populaire.Pour sa part, Lizette Lancaster, qui dirige le hub d’analyse des informations relatives au crime et à la justice au sein de l’Institut des études sécuritaires (ISS), a déclaré que les statistiques de 2019/2020 mettaient en évidence une augmentation substantielle de 133% des cas signalés à la police depuis 2010/2011, passant de 2.839 à 6.632.Elle a souligné qu’en Afrique du Sud, il y avait eu une augmentation des enlèvements de riches hommes d'affaires, ainsi que de visiteurs en provenance de certains pays asiatiques et africains, car les ravisseurs ont des informations sur leur niveau de richesse et souvent sur leur préférence pour les transactions en espèces.L'insécurité reste l'un des graves problèmes qui ternissent l'image de l'Afrique du Sud. Un rapport du groupe de sondage mondial "Gallup" a classé l'Afrique du Sud cinquième pays le plus dangereux au monde.

