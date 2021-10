https://fr.sputniknews.com/20211030/macron-lundi-a-glasgow-pour-la-ceremonie-douverture-de-la-cop26-1052396693.html

Macron lundi à Glasgow pour la cérémonie d'ouverture de la COP26

Macron lundi à Glasgow pour la cérémonie d'ouverture de la COP26

Emmanuel Macron, qui sera accompagné de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, entend réaffirmer à cette occasion que " la France est un... 30.10.2021, Sputnik France

2021-10-30T16:06+0200

2021-10-30T16:06+0200

2021-10-30T16:06+0200

france

emmanuel macron

climat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1046087978_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_fb322e5470293e915be30a617a453efc.jpg

Le Président français Emmanuel Macron, se rend lundi à Glasgow au Royaume-Uni, pour pendre part à la cérémonie d’ouverture de la 26e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP26), a annoncé samedi l’Elysée.Emmanuel Macron, qui sera accompagné de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, entend réaffirmer à cette occasion que " la France est un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique et garante de l’esprit de l’Accord de Paris ", indique l’Elysée.Par ailleurs et à l’issue de la session plénière, le Président français devra présider un point d’étape dédié à la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel.Ce projet redynamisé en janvier 2021 lors du One Planet Summit vise, d’ici 2030, à restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées en Afrique et lutter ainsi contre la désertification.Six ans après l’Accord de Paris, dont l’objectif est de limiter d’ici la fin du siècle le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C et si possible 1.5°C, la COP 26 de Glasgow, qui se tient du 31 octobre au 12 novembre, devra marquer une accélération des efforts de la communauté internationale pour atténuer le réchauffement climatique et financer la transition partout dans le monde.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

france, emmanuel macron, climat