Chine: entrée en vigueur de la loi sur la protection des informations personnelles

La loi chinoise sur la protection des informations personnelles est entrée en vigueur lundi. 01.11.2021, Sputnik France

Adoptée en août lors de la 30e session du Comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale (APN), cette loi comporte des dispositions détaillées pour renforcer la protection des informations personnelles, notamment celles des utilisateurs de plateformes en ligne.Ainsi, en vertu de ladite loi, les activités telles que la collecte, l'application, le traitement et l'échange d'informations personnelles seront strictement contrôlées, et toute infraction sera sanctionnée.En cas de prise de décisions commerciales à l'aide d'informations personnelles de masse, il est interdit aux collecteurs de données de se livrer à des pratiques discriminatoires qui nuisent aux intérêts des consommateurs, comme la différenciation des prix par le profilage des utilisateurs, ajoute la loi.Aussi, les plateformes en ligne comptant un grand nombre d'utilisateurs doivent établir des règles détaillées pour réguler le comportement des parties qui fournissent des services par l'intermédiaire de ces plateformes, et fixer des paramètres pour leurs activités de collecte et de traitement des données.

