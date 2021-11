"Nous devons agir maintenant": Johnson veut lancer l'alerte à la COP26

https://fr.sputniknews.com/20211101/cop26-nous-devons-agir-maintenant-johnson-veut-lancer-lalerte-1052417148.html

Le Premier ministre britannique soulignera lundi lors de la COP26, à Glasgow en Ecosse, la nécessité d'"agir maintenant" contre le changement climatique

Hôte de la conférence onusienne sur le climat, Boris Johnson espère préserver l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius au-delà des niveaux préindustriels.Mais la mission semble délicate pour l'ancien maire de Londres, alors que les dirigeants du G20, réunis en Italie durant le week-end, ont appelé à une action "significative et efficace" face au réchauffement climatique mais sans prendre d'engagements concrets.Entendant affirmer que la Grande-Bretagne veut montrer l'exemple, Boris Johnson va promettre d'accroître d'un milliard de livres d'ici 2025 l'aide britannique aux pays en développement, souvent les plus affectés par le changement climatique.Le montant investi par la Grande-Bretagne dans la lutte contre le réchauffement climatique serait ainsi de 12,6 milliards de livres d'ici 2025.Au cours du sommet du G20 à Rome, Boris Johnson a tenté de convaincre d'autres pays de revoir à la hausse leurs engagements en amont de la COP26. Il a notamment demandé au président du Conseil italien, Mario Draghi, d'investir davantage dans la lutte contre le changement climatique, ainsi qu'à l'Australie et la Chine de réduire leur dépendance au charbon.

