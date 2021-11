La 26e Conférence des Nations unies sur le climat s’ouvre à Glasgow

© AFP 2021 Christopher Furlong / POOL

La 26e Conférence des Nations unies sur le climat s’est ouverte à Glasgow avec un an de retard après avoir été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Les 1er et 2 novembre, la conférence a accueilli un sommet au cours duquel quelque 120 chefs d’État et de gouvernement se sont exprimés sur les mesures prises dans leur pays et au niveau international pour lutter contre le changement climatique.

Sur la photo: le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Président français Emmanuel Macron lors de la COP26 à Glasgow.