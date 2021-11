https://fr.sputniknews.com/20211102/la-grande-muraille-verte-absorbera-250-millions-de-tonnes-de-carbone-1052440985.html

La Grande muraille verte absorbera 250 millions de tonnes de carbone

La Grande muraille verte absorbera 250 millions de tonnes de carbone

L'initiative de la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel peut procurer des avantages économiques, sociaux et environnementaux considérables

Dans une déclaration à l'occasion de la Conférence des Parties (COP26), Ursula von der Leyen a précisé qu'il s'agit d'un volume équivalent à celui éliminé en 2018 par l'ensemble des forêts et des terres situées dans l'Union européenne.Cette grande muraille, qui représente "un bel exemple de développement durable à l'échelle d'un continent", devrait permettre la création de 10 millions d'emplois dans les zones rurales d'ici à 2030, a-t-elle ajouté.Le but étant de soutenir les communautés locales, tout en réhabilitant l'environnement et en inversant le processus d'appauvrissement de la biodiversité, a assuré la présidente de la Commission européenne, relevant que la gestion durable des terres est primordiale pour répondre aux besoins de développement des populations africaines croissantes.La Grande muraille verte montre comment l'action contre le changement climatique associe action locale et ambition mondiale, a-t-elle dit, soulignant que c'est "une initiative qui devrait nous encourager tous à faire de cette COP une réussite".

