Le Premier ministre australien répond aux accusations de mensonge de Macron

La crise dans les relations diplomatiques franco-australiennes ne semble pas être encore résolue. Après qu’Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu’il "savait" que Scott Morrison, Premier ministre australien, lui avait menti sur l’affaire des sous-marins, ce dernier a répondu.C’est notamment en marge de cet événement qu’un journaliste a demandé au chef de l’État français s’il "pensait" que Scott Morrison lui avait "menti" sur l’affaire."Je ne [le] pense pas, je [le] sais", a lancé M.Macron.Cette semaine, le chef de l’État français a en effet déclaré que l’affaire des sous-marins était "une très mauvaise nouvelle pour la crédibilité envers l’Australie et une très mauvaise nouvelle pour la confiance que de grands partenaires peuvent avoir vis-à-vis de l’Australie".La France était-elle au courant de la rupture du contrat?En accusant Scott Morrison de mensonge, M.Macron a toutefois tenu à souligner qu’il avait "beaucoup de respect pour votre pays et beaucoup de respect et d’amitié pour votre peuple".Cependant, le Premier ministre australien affirme qu’il a tenté d’informer Emmanuel Macron du pacte AUKUS avant que sa rupture ne soit révélée publiquement mi-septembre. Mais le Président français était alors injoignable, d’où l’envoi d’un texto.La presse australienne a ensuite diffusé une réponse présumée de M.Macron ayant fuité. D’après Daily Telegraph, il aurait répondu: "Dois-je attendre de bonnes ou de mauvaises nouvelles pour nos ambitions communes en matière de sous-marins?"Toujours selon le Guardian, M.Morrison a déclaré qu'il avait personnellement soulevé avec Emmanuel Macron plusieurs problèmes concernant le projet des sous-marins français, précisant également que le submersible à propulsion conventionnelle n’était plus adapté à l’environnement stratégique régional.

