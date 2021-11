https://fr.sputniknews.com/20211102/roumanie-le-premier-ministre-designe-renonce-a-former-un-gouvernement-1052440075.html

Roumanie: le Premier ministre désigné renonce à former un gouvernement

Le Premier ministre désigné de Roumanie, Nicolae Ciuca, a renoncé lundi à former un gouvernement faute de majorité, une décision prolongeant encore la crise... 02.11.2021, Sputnik France

international

roumanie

gouvernement

De nouvelles négociations entre son parti libéral (PNL) et les autres formations politiques commenceront mardi, a ajouté le général à la retraite converti à la politique, précisant qu'il appartiendrait à M.Iohannis de décider s'il le chargeait une nouvelle fois de former un gouvernement.M.Ciuca, chargé du portefeuille de la Défense dans le gouvernement sortant, avait tenté sans succès d'obtenir le soutien des sociaux-démocrates (PSD, opposition) ou des réformistes de l'USR (Union sauvez la Roumanie), alors que les libéraux et leurs alliés du parti de la minorité hongroise (UDMR) ne disposent que de 150 sièges sur un total de 465.Le pays est dans l'incertitude depuis que le parlement a censuré le mois dernier le gouvernement libéral de Florin Citu, lâché par l'USR, qui l'accusait d'autoritarisme.M.Ciuca est le deuxième candidat au poste de Premier ministre à renoncer à former un gouvernement en deux semaines, après l'échec de l'ancien commissaire européen à l'Agriculture Dacian Ciolos.

roumanie

