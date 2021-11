https://fr.sputniknews.com/20211103/afghanistan-une-attaque-contre-un-hopital-militaire-fait-au-moins-25-morts-1052446716.html

Afghanistan: une attaque contre un hôpital militaire fait au moins 25 morts

Au moins 25 personnes ont été tuées et plus de 50 autres blessées par deux explosions suivies de tirs visant le plus grand hôpital militaire d'Afghanistan à... 03.11.2021, Sputnik France

Les explosions se sont produites à l'entrée de l'hôpital Sardar Mohammad Daoud Khan et ont été immédiatement suivies d'un assaut mené par un groupe d'hommes armées, a déclaré Bilal Karimi, porte-parole des taliban.Cet hôpital, situé dans le centre de la capitale afghane, dispose d'une capacité de 400 lits.Quatre des assaillants ont été tués par les forces de sécurité talibanes et un cinquième a été arrêté, a-t-il précisé.Via son agence de presse Amaq, le groupe Daech* a revendiqué cette attaque. Il est devenu la principale menace pour les taliban, revenus au pouvoir en août dernier à la faveur d'une offensive éclair en parallèle du retrait de l'armée américaine.Daech* avait déjà lancé en 2017 une attaque contre cet hôpital, tuant alors plus de 30 personnes.Un responsable des services de sécurité, ayant requis l'anonymat, a évoqué les chiffres d'au moins 25 morts et plus de 50 blessés pour l'attaque de mardi, tout en précisant qu'il n'y avait pas pour le moment de bilan officiellement confirmé.Des photographies partagées par des habitants montrent un panache de fumée s'élevant au-dessus de la zone en question, située près de Wazir Akbar Khan, le quartier diplomatique de la capitale afghane.Un agent de santé qui est parvenu à s'éloigner du site a dit avoir entendu une grosse explosion suivie de quelques minutes de coups de feu. À peu près dix minutes plus tard, il y a eu une deuxième explosion plus importante, a-t-il ajouté.*Organisation terroriste interdite en Russie

