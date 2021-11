https://fr.sputniknews.com/20211103/colombie-un-glissement-de-terrain-fait-au-moins-11-morts-1052448464.html

Colombie: un glissement de terrain fait au moins 11 morts

Colombie: un glissement de terrain fait au moins 11 morts

Au moins 11 personnes sont mortes en Colombie après un glissement de terrain dans la région de Narino, près de la frontière avec l'Équateur, a annoncé mardi... 03.11.2021, Sputnik France

Dix personnes ont été blessées et entre 15 et 20 autres sont encore portées disparues, a ajouté l'UNGRD.Le glissement de terrain s'est produit après de fortes pluies et ont détruit deux bâtiments, a indiqué l'UNGRD dans un message publié sur Twitter.Les opérations de sauvetage ont été interrompues, d'autres étant encore possibles. Les recherches reprendront mercredi matin.

