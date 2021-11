https://fr.sputniknews.com/20211103/inde-des-equipes-mobilisees-dans-la-lutte-contre-la-dengue-1052451251.html

Inde: des équipes mobilisées dans la lutte contre la dengue

Inde: des équipes mobilisées dans la lutte contre la dengue

Le ministère indien de la Santé a envoyé, mardi, des équipes centrales d'experts vers neuf États et territoires de l'Union (UT) pour soutenir les efforts de... 03.11.2021, Sputnik France

2021-11-03T13:02+0100

2021-11-03T13:02+0100

2021-11-03T13:02+0100

asie

inde

dengue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1046136095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa9a65ed1ffd3af08642c305d618ad3e.jpg

Ces équipes qui comprennent des responsables du Centre national de contrôle des maladies et du Programme national de contrôle des maladies à transmission vectorielle, fourniront notamment des conseils techniques, y compris des mesures de santé publique, aux autorités sanitaires des États.Des centaines de cas de la dengue ont été signalés à l'Haryana, le Pendjab, le Kerala, le Rajasthan, l'Uttar Pradesh, l'Uttarakhand et Delhi alors que les services d'urgence des hôpitaux regorgent de patients souffrant de fièvre.Selon des sources médicales, plus de 1.530 cas de dengue ont été signalés à Delhi cette année jusqu'à présent, dont près de 1.200 ont été enregistrés rien qu'en octobre, le nombre le plus élevé du mois au cours des quatre dernières années.Selon des experts, la flambée des cas de dengue est attribuée au manque d'assainissement et d’hygiène, les zones les plus touchées étant situées à proximité des plans d'eau peu clairs et des endroits touchés par l’engorgement.Le moustique Aedes aegypti est considéré comme le principal vecteur de la dengue et ses œufs éclosent au contact de l'eau.L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avertit que le taux de mortalité du virus pourrait dépasser 20% sans soins médicaux appropriés.La maladie est devenue un problème mondial au cours des dernières décennies, avec entre 100 et 400 millions d’infections enregistrées chaque année, principalement en Asie et en Amérique du Sud, selon l’OMS.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, dengue