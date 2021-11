https://fr.sputniknews.com/20211103/kemi-seba-les-arrestations-des-militants-panafricanistes-sont-une-victoire-sur-le-neocolonialisme-1052454670.html

Kémi Séba: "Les arrestations des militants panafricanistes sont une victoire sur le néocolonialisme"

Kémi Séba: "Les arrestations des militants panafricanistes sont une victoire sur le néocolonialisme"

Alors qu’il devait participer le 30 octobre à une marche au Burkina Faso contre le "double jeu" de la force militaire française au Sahel, Kémi Séba a été... 03.11.2021, Sputnik France

2021-11-03T16:01+0100

2021-11-03T16:01+0100

2021-11-03T16:02+0100

afrique

burkina faso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1052454594_0:5:3023:1705_1920x0_80_0_0_a7279f2cbf61cd10a550327d76d74461.jpg

Sénégal en septembre 2017, Guinée et Togo en mars et août 2018, Côte d’Ivoire en mars 2019... et maintenant Burkina Faso, on ne compte plus les arrestations et expulsions, devenues la marque de fabrique de Kémi Séba.L’activiste ne cache pas s’inspirer de la "méthodologie d’action" de l’Américain Martin Luther King qui consisterait à se rendre à des endroits où il sait pertinemment que sa présence importune dans le but de se faire arrêter et expulser. Cela a le double avantage "d’attirer l’attention de l’opinion publique sur son combat contre le néocolonialisme, mais aussi sur les incohérences du système de la Françafrique", explique-t-il à Sputnik.Un militantisme qui dérangeLe 29 octobre, Kémi Séba a été interpellé, avec certains de ses compagnons, alors qu’ils ralliaient par la route la ville de Bobo-Dioulasso, située à 353 kilomètres de Ouagadougou, où il est arrivé la veille par vol régulier.Invité par une organisation de la société civile, la Coalition des patriotes du Burkina Faso (COPA/BF), il y était attendu pour participer le lendemain à une "marche contre le double jeu de la présence militaire française au Sahel".Mais les autorités burkinabè lui réservaient un tout autre sort. Seul, il est renvoyé à Ouagadougou avant d’être expulsé le matin du 30 octobre, après une nuit en cellule, au Bénin, où il est installé depuis 2017.La marche, interdite par les autorités locales, a finalement bel et bien eu lieu, mais elle a très vite été dispersée par les forces de sécurité.Ce "vent d’éveil des consciences"serait-il déjà en train de souffler sur la Guinée et le Mali, deux pays voisins en pleine transition où Kémi Séba a récemment été accueilli à bras ouverts par la rue et les autorités nationales? Au Mali, l'activiste franco-béninois a été reçu par le ministre de la Défense Sadio Camara et en Guinée par Mamadi Doumbouya, le Président de la transition lui-même.Ces rencontres avec des dirigeants africains ne sont pas sans rappeler qu’en août 2018 Kémi Séba avait été reçu par le Président burkinabè Roch Marc Kaboré qu’il accuse aujourd’hui d’avoir toujours joué "la carte du panafricanisme" alors qu’il n’en est rien en réalité.Et dans un nouvel acte des frictions entre les deux hommes, Kémi Séba entend poursuivre en justice le gouvernement burkinabè. Il estime que ses droits de citoyen de l’espace CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), où la libre circulation des personnes et des biens est censée être garantie par les États, ont été "bafoués". "Aucun motif ne m’a jamais été donné pour mon arrestation, on ne m’a pas signifié que j’étais en garde à vue non plus, et il y a eu un refus catégorique de me laisser entrer en contact avec mon avocat", fait-il savoir à Sputnik.Un collectif d’avocats de renom a d'ores et déjà été constitué pour assurer sa défense. Il comprend Juan Branco, ancien avocat de WikiLeaks du lanceur d’alerte Julian Assange, et de Prosper Farama, avocat de la famille de l’ancien chef d’État Thomas Sankara, et de Cheikh Koureyssi Ba, avocat de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko.

burkina faso

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Roland Klohi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104093/55/1040935566_0:0:999:1000_100x100_80_0_0_c597421fd09928cc95a036ac70bb556f.jpg

Roland Klohi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104093/55/1040935566_0:0:999:1000_100x100_80_0_0_c597421fd09928cc95a036ac70bb556f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Roland Klohi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104093/55/1040935566_0:0:999:1000_100x100_80_0_0_c597421fd09928cc95a036ac70bb556f.jpg

burkina faso