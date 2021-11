https://fr.sputniknews.com/20211103/le-groupe-abba-suspend-temporairement-sa-promotion-suite-au-deces-de-deux-fans-lors-dun-concert-1052453978.html

Le groupe ABBA suspend temporairement sa promotion suite au décès de deux fans lors d'un concert

Le groupe culte suédois ABBA, qui sort vendredi un album pour la première fois près de 40 ans après sa séparation, a annoncé mercredi la suspension de sa... 03.11.2021, Sputnik France

Mardi soir, un octogénaire est mort dans une salle de concert à Uppsala, à 70 kilomètres au nord de Stockholm, en tombant de sept étages, vraisemblablement de façon accidentelle, tuant un autre spectateur dans sa chute sous les yeux de nombreux témoins.La grande salle devait accueillir Thank you for the music, un spectacle d'hommage aux œuvres de Björn Ulvaeus et Benny Andersson, les deux membres masculins d'ABBA, avec notamment des reprises du groupe.Outre la sortie de son nouvel album annoncé début septembre, le légendaire groupe suédois fait actuellement construire à Londres une salle devant accueillir à partir de mai 2022 un spectacle incluant des "avatars" numérisés des quatre membres du groupe.La forme exacte de ces avatars, conçus par une société d'effets spéciaux ayant travaillé pour les films Star Wars, reste encore en partie mystérieuse, mais le groupe assure qu'il ne s'agira pas de simples hologrammes.

