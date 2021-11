https://fr.sputniknews.com/20211104/face-a-liran-israel-se-prepare-a-lancer-un-ballon-geant-de-detection-de-missiles-1052465254.html

Face à l'Iran, Israël se prépare à lancer un ballon géant de détection de missiles

Face à l'Iran, Israël se prépare à lancer un ballon géant de détection de missiles

Préoccupé par la menace iranienne, Israël ne cesse pas d'améliorer sa défense. Ainsi, le pays envisage de déployer au-dessus de sa partie nord un ballon massif... 04.11.2021, Sputnik France

2021-11-04T16:05+0100

2021-11-04T16:05+0100

2021-11-04T16:05+0100

international

israël

iran

drone

menace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1052465165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_29c1be42607613bd1ed34262b0db806a.jpg

Tsahal, qui ces derniers temps s'efforce d'améliorer ces systèmes de défense antiaérienne dont le Dôme de Fer et la Fronde de David, doit recevoir également un système avancé de détection de missiles et d'aéronefs destiné au nord du pays.Comme le montre une vidéo dévoilée par ses développeurs, Israel Aerospace Industries et TCOM, entreprise américaine spécialisée en fabrication d’aérostats, il s'agit d'un ballon massif en forme de dirigeable géant.Si Israël maintient déjà un ensemble de systèmes radar pour détecter les menaces entrantes, le nouvel aérostat, baptisé "Sky Dew", est voué à compléter et à améliorer les capacités de défense existantes en plaçant les capteurs à une haute altitude. Le but est de détecter des missiles à longue portée, des missiles de croisière et des drones, précise le ministère de la Défense.Ces derniers mois, le système a subi des tests finaux et est en cours de préparation pour un déploiement opérationnel dans le nord d'Israël. La date précise de sa mise en place n'a pas été révélée.La menace iranienneD'après le Times of Israel, depuis septembre 2019, lorsque deux installations pétrolières du géant saoudien Aramco ont été ciblées par des drones (une attaque qu'Israël impute à l'Iran), ce genre de menace ne fait que croître, car, selon les autorités israéliennes, Téhéran continue à exporter des drones vers ses alliés houthis au Yémen, ainsi qu'en Syrie et en Irak, sans compter le Hezbollah, le Hamas et d'autres groupes palestiniens dans la bande de Gaza.Ainsi mi-septembre, le ministre de la Défense Benny Gantz a révélé des photos d'une prétendue base iranienne qui, d’après lui, est utilisée pour former les mandataires régionaux de Téhéran à l’utilisation de drones avancés.En mai, l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé que son pays avait abattu un de ces drones. Il a affirmé que l'engin avait été introduit dans l’espace aérien israélien par l’Iran depuis la Syrie ou l’Irak.

israël

iran

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

israël, iran, drone, menace