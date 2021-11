https://fr.sputniknews.com/20211105/france-recours-au-pass-sanitaire-possible-jusquau-31-juillet-2022-1052474707.html

France: recours au pass sanitaire possible jusqu'au 31 juillet 2022

France: recours au pass sanitaire possible jusqu'au 31 juillet 2022

Les députés français ont adopté vendredi, en lecture définitive, le projet de loi de vigilance sanitaire qui ouvre notamment la possibilité de recourir au pass... 05.11.2021, Sputnik France

2021-11-05T10:53+0100

2021-11-05T10:53+0100

2021-11-05T10:53+0100

france

france

france

sénat français

passeport sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1046060248_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_5090906322c883c079d9f2aa319435e1.jpg

Vivement contesté par l'opposition, notamment au Sénat où la droite est majoritaire, le texte prolonge l'état d'urgence sanitaire, ce qui permet à l'exécutif de prendre des mesures pour freiner l'épidémie de Covid-19, y compris pendant la période électorale du printemps 2022.Outre la possibilité du recours au pass, le projet de loi durcit la lutte contre la fraude. Partager son pass sanitaire sera ainsi passible d'une amende de 750 euros ; fabriquer ou se procurer un faux pass pourra être puni de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.Jusqu’à la fin de l'année scolaire, les directeurs d'école et les chefs d’établissement du second degré pourront avoir accès au statut vaccinal des élèves, une mesure dénoncée par les oppositions, qui y voient une rupture du secret médical.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, france, sénat français, passeport sanitaire