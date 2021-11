https://fr.sputniknews.com/20211105/le-dg-des-finances-publiques-de-france-en-visite-au-maroc-les-8-et-9-novembre-1052477432.html

Le DG des Finances publiques de France en visite au Maroc les 8 et 9 novembre

Le DG des Finances publiques de France en visite au Maroc les 8 et 9 novembre

Le Directeur Général des Finances Publiques de France, Jérôme Fournel, effectuera une visite au Maroc, les 8 et 9 novembre 2021, dans le cadre de... 05.11.2021, Sputnik France

2021-11-05T14:39+0100

2021-11-05T14:39+0100

2021-11-05T14:39+0100

international

france

maroc

finances

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1045958003_0:239:2592:1697_1920x0_80_0_0_4018c62087a80046b88fa7324ac2eee9.jpg

Cette visite vise aussi à entretenir les relations "profondes" et "anciennes" en matière de coopération entre le Maroc et la France, font savoir la TGR et la DGFIP dans un communiqué conjoint, ajoutant que M. Fournel rencontrera le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda, pour une réunion d'échange.Cette rencontre témoigne de la qualité de la coopération stratégique entre la TGR et la DGFIP qui s'est renforcée ces deux dernières années par un jumelage institutionnel.Lors de cette réunion, MM. Bensouda et Fournel discuteront de la coopération entre les deux institutions et des perspectives d'avenir pour la consolidation et le renforcement de ce partenariat d'exception.L'entretien sera suivi par un moment d'échange et de partage dans les locaux de la TGR, auquel sont conviés les représentants de la Délégation de l'Union européenne (UE) au Maroc et plusieurs partenaires du ministère de l'Économie et des Finances et d'autres institutions, conclut le communiqué.

france

maroc

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

france, maroc, finances