https://fr.sputniknews.com/20211105/le-nouveau-monde-virtuel-de-facebook-lenfer-est-il-pave-de-bonnes-innovations-1052479909.html

Le nouveau monde virtuel de Facebook: l’enfer est-il pavé de bonnes innovations?

Le nouveau monde virtuel de Facebook: l’enfer est-il pavé de bonnes innovations?

Pour son PDG, Facebook est appelé à devenir plus qu’un réseau social. Meta, son nouveau nom, se doit désormais de mettre sur pied un monde virtuel en totalité... 05.11.2021, Sputnik France

2021-11-05T16:48+0100

2021-11-05T16:48+0100

2021-11-05T16:48+0100

international

facebook

réalité virtuelle

gafa (google, apple, facebook et amazon)

numérique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1052379014_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_01068b9b8bd1b3716fe547d82521d3c4.jpg

Au bout d’une heure et vingt minutes de conférence virtuelle, le patron de Facebook annonçait la nouvelle. Le groupe Facebook s’appellera à l’avenir Meta. La raison de ce changement de nom? Permettre à la société «d’englober» les nouvelles ambitions du réseau social. En clair: participer activement au lancement d’un monde numérique, «immersif et joyeux», dans lequel chaque utilisateur sera appelé à mener une seconde vie numérique.Pour Lonni Besançon, ce monde du futur n’est pas pour demain. «On est encore très, très, très loin de réussir à imiter le monde réel via des expériences virtuelles», prédit notre invité. Selon lui, quelques dizaines d’années nous séparent encore d’une telle prouesse.À cette frontière technologique s’ajoutent plusieurs risques qui pourraient refroidir une partie des utilisateurs à l’idée de sauter à pieds joints dans ce monde virtuel: l’invasion de la vie privée, l’isolement des utilisateurs, une sollicitation toujours plus longue du «temps de cerveau disponible»… Autant de «sujets importants», admet Lonni Besançon, pour qui, néanmoins, «comme pour le reste», tout est une question de «mesure et de dosage». Le contrôle des données, enfin, fait partie de la liste des préoccupations. Facebook fait l’objet en ce moment même d’accusations de la part d’une ex-salariée, Frances Haugen, qui a quitté le groupe en emportant des milliers de documents de forums internes. Des pièces visiblement compromettantes pour le géant du numérique.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

facebook, réalité virtuelle, gafa (google, apple, facebook et amazon), numérique