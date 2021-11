https://fr.sputniknews.com/20211105/le-president-tcheque-se-dit-pret-a-nommer-le-chef-de-lopposition-au-poste-de-premier-ministre-1052476002.html

Le Président tchèque se dit prêt à nommer le chef de l'opposition au poste de Premier ministre

Le président de la République tchèque Milos Zeman, qui est sorti jeudi d'une unité de soins intensifs dans laquelle il avait été admis le 10 octobre, s'est dit... 05.11.2021, Sputnik France

S'exprimant publiquement pour la première fois depuis les élections législatives des 8 et 9 octobre derniers, le chef de l'Etat a ajouté qu'il se sentait bien et en mesure d'achever son mandat à l'échéance prévue de 2023.Milos Zeman, 77 ans, avait été hospitalisé au lendemain d'élections défavorables à son allié, le Premier ministre Andrej Babis, face à une coalition d'opposants, et cette hospitalisation soudaine a bloqué le processus de transfert du pouvoir.

